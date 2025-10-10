Крымские студотряды обеспечивают треть ставок проводников на летних рейсах

Почти 30% сезонных ставок проводников пассажирских поездов компании «Гранд сервис экспресс», осуществляющей сообщение с Крымом, закрывают члены региональных студенческих отрядов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления Крымского регионального отделения РСО Владимира Кайданского.

По его словам, в летний период студенты берут на себя около 200 из 700 необходимых позиций. Направление проводников в составе студотрядов появилось в 2019 году, первый опыт молодые люди получали в депо «Адлер» в Сочи.

«С 2021 года наши отряды стали работать с компанией "Гранд сервис экспресс", сейчас они закрывают очень большую нишу в плане сезонного персонала», — отметил господин Кайданский.

Эксперт добавил, что крымское отделение РСО намерено развивать это направление. По его словам, дополнительной агитации не требуется — студенты сами проявляют интерес благодаря уровню оплаты труда.

Анна Гречко