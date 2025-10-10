На Кубани и в Крыму очищено более 1,4 тысячи км берега от мазута

С начала проведения работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, в Краснодарском крае и Республике Крым очистили более 1,4 тыс. км береговой линии от нефтепродуктов, часть — повторно. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В ходе заседания правкомиссии по координации работ по ликвидации последствий ЧС стало известно, что на береговой линии на Кубани и в Крыму собрано почти 183 тыс. т загрязненного песка и грунта. В специализированные организации вывезено более 181 тыс. т.

Водолазы систематически обследуют затонувшие фрагменты танкеров. Утечек нефтепродуктов не зафиксировано.

Кроме того, специалисты завершили работы по погружению свай направляющих палов в месте установки коффердамов.

Алина Зорина