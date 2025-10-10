Пострадавших в ДТП в Абхазии ставропольцев перевезут в Сочи
Четверо жителей Ставропольского края, травмированных в результате ДТП в горах Абхазии, будут переведены из республиканской больницы в медицинское учреждение Сочи. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По словам главы региона, сейчас пострадавшие продолжают лечение в республиканской больнице Абхазии, где им оказана необходимая помощь. В ближайшее время при участии медиков Абхазии и Краснодарского края их доставят в Сочи. В дальнейшем пациентов планируют перевезти в Ставропольский край с использованием санитарной авиации.
9 октября экскурсионный микроавтобус с туристами из Ставрополья съехал с дороги в горной местности Абхазии. В аварии погиб один человек, еще семеро получили травмы.