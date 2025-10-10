С начала года Ленобласти ввели 3,33 млн кв. м жилья — 95% годового плана

К 1 октября в Ленинградской области введено 3,33 млн кв. м жилья, что составляет 95% от годового плана. Об этом сообщили в пресс-службе строительного блока администрации региона со ссылкой на зампреда областного правительства Евгения Барановского.

При этом, основной объем ввода пришелся на индивидуальное строительство — почти 2,75 миллиона кв. м. Этот сегмент стал основным драйвером роста количества жилья, отметил господин Барановский.

«В многоквартирном секторе часть проектов застройщики смещают на конец года, синхронизируя ввод с раскрытием эскроу. Поэтому статистика показывает не всю картину — реальная активность выше. Поручил Госстройнадзору выстроить работу так, чтобы пик ввода в конце года прошёл без перегруза и с сохранением качества приемки»,— сказал чиновник.

Артемий Чулков