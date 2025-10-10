Жителя Белореченского района осудили за растление подопечных супруги

Житель Белореченского района признан виновным в растлении несовершеннолетних, находившихся под опекой его супруги. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что подсудимый совершал преступления сексуального характера в отношении школьниц, когда они были несовершеннолетними. Насилие над одной из пострадавших он продолжил и после исполнения ей 18 лет. В силу особенностей развития она не могла ему противостоять.

В судебном заседании 59-летний фигурант не признался в содеянном. Он признан виновным по ч. 2 ст. 135 (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ч. 1 ст. 135 (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), п. «а» ч. 3 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей с использованием ее беспомощного состояния).

Житель Белореченского района приговорен к 13,5 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина