Председатель ЗСК провел прием граждан

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел личный прием граждан, в котором также приняли участие глава комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань и начальник правового управления Денис Донцов. Об этом сообщила пресс-служба кубанского парламента.

Фото: пресс-служба ЗСК

Одним из обращений стало предложение жительницы Краснодара установить ограничения на проведение ремонтных работ в многоквартирных домах в ночное и обеденное время, а также в выходные дни. По словам Юрия Бурлачко, соответствующая инициатива уже находится в работе — подготовлен проект поправок в статью 3.3 краевого закона «Об административных правонарушениях».

Как уточнил Андрей Горбань, законопроектом предусматривается административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан, включая проведение ремонтных работ, с 23:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 ежедневно, а также с 8:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни. Для граждан предусмотрены штрафы от 1 тыс. до 3 тыс. руб., при повторных нарушениях — от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

Законопроект был принят в первом чтении на июльской сессии парламента и в настоящее время готовится ко второму. По словам господина Бурлачко, его рассмотрение запланировано на октябрьскую сессию.

Кроме того, в ходе приема обсуждались вопросы оснащения общественного транспорта системами кондиционирования, благоустройства придомовых территорий, а также безопасности дорожного движения — в частности, движения самокатов по тротуарам и установки дополнительных знаков на пешеходных переходах в Карасунском округе Краснодара. Все обращения направлены в профильные органы для дальнейшего рассмотрения.

Вячеслав Рыжков