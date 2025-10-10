Кучеров сделал дубль в первом матче «Тампы» в новом сезоне НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бей Лайтнинг» дома уступил «Оттава Сенаторс» в стартовой игре регулярного чемпионата. Матч завершился со счетом 5:4.

В составе хозяев отличились Оливер Бьоркстранд и Брэйден Поинт. Также два гола забил российский форвард Никита Кучеров. Он вышел на четвертое место в истории клуба по количеству шайб в большинстве — 97. Российский голкипер команды Андрей Василевский отразил 29 бросков из 33.

У победителей шайбы забросили Дилан Козенс, российский защитник Артем Зуб, Шейн Пинто и Клод Жиру. Россиянин также отметился двумя результативными передачами, в том числе на победный гол Жиру.

Таисия Орлова