В Ставрополе цена за 1 квадратный метр в частном доме выросла на 11%

В сентябре 2025 года цена за 1 кв. м в Ставрополе составила 90,5 тыс. руб, что на 11% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы сервиса «Циан. Аналитика».

В то же время в городе на 9% выросли цены за 1 сотку земли под ИЖС, составив 856 тыс. руб. С начала года этот показатель снизился 7% (919 тыс. руб. в январе 2025 года).

Аналитики отмечают, что в соседней Махачкале в сентябре 2025 года средняя стоимость 1 кв. м в малоэтажных жилых домах повысилась на 2% за год, составив 98,6 тыс. руб. При этом стоимость сотки земли под индивидуальную жилую застройку снизилась на 5% по сравнению с сентябрем 2024 года и составила 1,4 млн руб.

Наталья Белоштейн