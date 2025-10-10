Ушаков: Россия поддержала бы Нобелевскую премию мира для Трампа

Помощник президента Юрий Ушаков сказал, что Россия могла бы поддержать решение о вручении Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу, если бы ее мнение учли.

«Я думаю, да, наверное, поддержала бы, если бы нас спросили», — сказал Юрий Ушаков Telegram-каналу «Юнашев Live».

Нобелевский комитета объявит лауреата премии мира позже сегодня. Испанская газета El Pais писала, что в комитете поступило 338 предложений с кандидатами на Нобелевскую премию мира. Среди них, 94 юридических лица и 244 физических лица, в том числе Дональд Трамп.