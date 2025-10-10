В Тюменской области погрузка на железной дороге в сентябре выросла на 9,7%

В сентябре погрузка на железной дороге сети РЖД в Тюменской области увеличилась на 9,7% по сравнению с прошлым годом, достигнув 913,7 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

За первые девять месяцев 2025 года объем погрузки составил 7,9 млн тонн, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основную часть грузоперевозок в регионе с января по сентябрь составили:

нефть и нефтепродукты — 6,1 млн тонн (+2,8%);

химикаты и сода — 353,4 тыс. тонн (-11,5%);

кокс — 207,7 тыс. тонн (-2,4%);

зерно — 205,4 тыс. тонн (рост в 1,5 раза);

строительные грузы — 100,9 тыс. тонн (-43,1%).

Напомним, в июне погрузка на сети РЖД в Тюменской области составила 899,9 тыс. тонн, что на 10,9%, чем в июне 2024 года. Всего на СвЖД погрузка в сентябре составила 10,3 млн тонн, за девять месяцев 2025 года — 93,9 млн тонн.

Ирина Пичурина