В Тюменской области погрузка на железной дороге в сентябре выросла на 9,7%
В сентябре погрузка на железной дороге сети РЖД в Тюменской области увеличилась на 9,7% по сравнению с прошлым годом, достигнув 913,7 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
За первые девять месяцев 2025 года объем погрузки составил 7,9 млн тонн, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основную часть грузоперевозок в регионе с января по сентябрь составили:
- нефть и нефтепродукты — 6,1 млн тонн (+2,8%);
- химикаты и сода — 353,4 тыс. тонн (-11,5%);
- кокс — 207,7 тыс. тонн (-2,4%);
- зерно — 205,4 тыс. тонн (рост в 1,5 раза);
- строительные грузы — 100,9 тыс. тонн (-43,1%).
Напомним, в июне погрузка на сети РЖД в Тюменской области составила 899,9 тыс. тонн, что на 10,9%, чем в июне 2024 года. Всего на СвЖД погрузка в сентябре составила 10,3 млн тонн, за девять месяцев 2025 года — 93,9 млн тонн.