Крым стал самым выгодным направлением для сельского отдыха осенью

Спрос на сельский отдых среди россиян осенью 2025 года почти удвоился. Согласно исследованию сервиса «Яндекс Путешествия», количество бронирований на фермах и глэмпингах в сельской местности увеличилось на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Крым стал самым выгодным направлением.

Основную долю осенних «деревенских» бронирований составляют поездки в Москву и Московскую область — 39,2%, а также в Тульскую область — 22,7%. С заметным отрывом следуют Владимирская (5,5%), Тверская (5%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (5%).

Наибольший прирост интереса к сельским маршрутам зафиксирован в Пензенской области — количество бронирований выросло на 45%. В Псковской, Смоленской областях и Чувашской Республике рост составил около 40%, а в Воронежской — 36%.

Самым доступным направлением для отдыха на ферме этой осенью стал Крым, где средняя стоимость ночи составляет 3,23 тыс. руб. В Краснодарском крае ночь обойдется в среднем в 5,38 тыс. руб., в Мурманской области — 6,15 тыс., в Ярославской — 6,5 тыс., в Тверской — 6,96 тыс. При этом за год цены на размещение снизились в Краснодарском крае (на 25%), Владимирской (на 13%) и Тульской (на 12%) областях.

Как отмечают аналитики, большинство сельских поездок россияне планируют заранее и делают их короткими: в среднем путешествие рассчитано на троих человек, бронирование оформляется за месяц, а продолжительность отдыха не превышает двух дней.

Вячеслав Рыжков