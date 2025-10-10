В Геленджике ищут кандидата на должность начальника управления земельного контроля

Администрация Геленджика объявила набор специалистов в несколько подразделений муниципалитета. Как сообщили в мэрии, городские власти ищут сотрудников, «готовых работать на благо Геленджика и делать его лучше каждый день». В частности, ищут кандидата на должность начальника управления муниципального земельного контроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отдел опеки и попечительства требуются ведущий специалист и специалист первой категории. На должность ведущего специалиста рассматриваются кандидаты с высшим образованием по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Социальная работа» или педагогическим профилям. В обязанности входит взаимодействие с семьями опекунов и попечителей, контроль условий проживания детей и защита их жилищных прав.

На позицию специалиста первой категории принимаются со средним профессиональным или высшим образованием по аналогичным направлениям. Сотрудник будет заниматься сопровождением граждан из числа детей-сирот и контролем использования предоставленного им жилья.

В управлении ЖКХ открыты вакансии ведущих специалистов жилищного отдела, начальника и главного специалиста отдела закупок, а также специалиста по благоустройству, курирующего работу с твердыми коммунальными отходами.

Кроме того, в администрации ищут начальника управления муниципального земельного контроля. Кандидат должен иметь высшее образование уровня специалитета или магистратуры и не менее одного года профессионального опыта. Заработная плата по этой должности составляет 90 тыс. руб.

Резюме принимаются по адресу электронной почты agm.gel@yandex.ru, уточнили в администрации.

Вячеслав Рыжков