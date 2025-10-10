В АПК Ставрополья средняя предлагаемая зарплата выросла на 18%

В августе 2025 года в Ставропольском крае медианная предлагаемая заработная плата в сельском хозяйстве достигла 83,8 тыс. руб., что на 18,7% больше показателя на начало года, когда он был равен 70,6 тыс. руб. Годовой рост зарплат в отрасли составил 16,5% (71,9 тыс. руб. в августе 2024 года). Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, дефицит кадров в АПК связан с высокой конкуренцией, сезонностью, низкой привлекательностью отрасли и демографическими сложностями. Отмечается, что решить эти проблемы могут цифровизация, автоматизация, использование искусственного интеллекта, новые подходы к найму и удержанию работников.

В топ наиболее востребованных профессий в регионе в 2025 году вошли машинисты — более 700 вакансий, технологи — свыше 450, агрономы — более 300.

Наталья Белоштейн