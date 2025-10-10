В Керчи вынесен приговор по делу об ущербе на 211 млн при реставрации Митридатской лестницы

Керченский городской суд вынес приговор по делу о превышении должностных полномочий, в результате которого бюджету был нанесен ущерб свыше 211 млн руб. Фигуранткой дела стала сотрудница ГАУ Республики Крым «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений культуры», отвечавшая за строительный контроль при реставрации Митридатской лестницы — объекта культурного наследия федерального значения.

Суд установил, что в августе 2019 года в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» учреждение заключило контракт на проведение ремонтно-реставрационных работ. Подсудимая, зная о несоответствии использованных подрядчиком каменных изделий требованиям проектной документации, подписала акты приемки, после чего на счет компании было перечислено более 211 млн руб.

Нарушения были выявлены сотрудниками управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю. Суд признал женщину виновной и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Ей также запрещено в течение трех лет занимать должности, связанные с контролем и надзором в строительной и реставрационной сферах.

Вячеслав Рыжков