В Новороссийске встречу с болельщиками «Черноморца» перенесли в городской театр

В Новороссийске встреча с болельщиками «Черноморца» переносится в более вместительное помещение. Вместо ранее запланированной площадки мероприятие пройдет в зрительном зале городского театра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Как уточнили организаторы, решение связано с большим количеством желающих принять участие во встрече — регистрация показала, что интерес болельщиков превысил ожидания клуба. Кроме того, изменено время начала. По итогам голосования среди фанатов мероприятие стартует в 19:00 мск.

Встреча состоится 14 октября. Глава города отметил, что ждет активного участия болельщиков в обсуждении планов и перспектив развития «Черноморца».

Екатерина Голубева