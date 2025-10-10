На Кубань предотвратили ввоз 20 т зараженного повиликой винограда
В Краснодарском крае предотвратили ввоз 20 т импортного винограда, зараженного повиликой. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Ввоз винограда был предотвращен 6 октября при проведении фитосанитарного контроля. В 20 т свежего винограда обнаружили карантинную повилику (Cuscuta spp.). Продукцию привезли на автомобиле из Узбекистана.
Наличие карантинного вредного организма подтвердила лабораторная экспертиза, проведенная Краснодарским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ». Повилика включена в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.
Зараженная партия была возвращена.