На Кубань предотвратили ввоз 20 т зараженного повиликой винограда

В Краснодарском крае предотвратили ввоз 20 т импортного винограда, зараженного повиликой. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Ввоз винограда был предотвращен 6 октября при проведении фитосанитарного контроля. В 20 т свежего винограда обнаружили карантинную повилику (Cuscuta spp.). Продукцию привезли на автомобиле из Узбекистана.

Наличие карантинного вредного организма подтвердила лабораторная экспертиза, проведенная Краснодарским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ». Повилика включена в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Зараженная партия была возвращена.

Алина Зорина