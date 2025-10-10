На Ставрополье в ДТП с грузовиком пострадала 9-летняя школьница

В Петровском округе Ставропольского края в автомобильной аварии пострадали три человека, среди них — 9-летняя несовершеннолетняя. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

По предварительным данным, на 52 км автодороги Александровское — Гофицкое 38-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не выдержал необходимый боковой интервал до движущегося во встречном направлении грузовика Scania с полуприцепом и столкнулся с ним.

Водитель «Приоры» и два его пассажира — 34-летняя женщина и 9-летняя девочка, с травмами госпитализированы в Петровскую больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Наталья Белоштейн