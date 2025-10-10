В пользу избитой школьницы в Волчанске взыскали 70 тыс. рублей

Карпинский городской суд обязал выплатить 10 тыс. руб. компенсации за избиение 12-летней ученицы школы №26 в Волчанске (Свердловская область), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Школа должна будет выплатить 3 тыс. руб., родители одной из нападавших, шестиклассницы — 7 тыс. руб. Решение не вступило в силу. Ранее суд удовлетворил иск родителей пострадавшей, взыскав со школы 60 тыс. руб. за действия девятиклассницы. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). «Инцидент, по мнению суда, произошел из-за совокупности нарушений: со стороны школы — это отсутствие должного контроля за учениками и безопасных условий, а со стороны родителей — ненадлежащее воспитание и недостаточный надзор за поведением детей»,— сказано в сообщении.

Напомним, 21 ноября 2024 года между 12-летней ученицей шестого класса и 17-летней девятиклассницей произошел конфликт. В результате две девочки, включая 13-летнюю школьницу, в школьном туалете нанесли руками удары по голове и в живот пострадавшей, при этом подростки снимали свои действия на видео. В этот же день шестиклассницу госпитализировали в хирургическое отделение детской больницы, где врачи установили диагноз — сотрясение головного мозга. Нанесшие повреждения школьницы состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов полиции.

Ирина Пичурина