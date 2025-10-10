Следствие пришло за НДС

В минувший четверг силовики провели обыск в помещениях, где располагаются структуры, связанные с производителем насосного оборудования «Керамет», в том числе торговый дом компании. Обыск проводился в рамках уголовного дела в отношении директора общества об уклонении от уплаты налогов на сумму 146 млн руб. Ранее суд установил, что ООО «ТД “Керамет”» уменьшало налогооблагаемую базу через фиктивные сделки с контрагентами. В частности, компания заключала сделки на поставки комплектующих, которые фактически производились обществом. В рамках обысков по делу у директора изъяты деньги и ценности на сумму более 30 млн руб. В компании настаивают, что все сделки с контрагентами были реальными.



Следственные действия на пермской площадке «Керамета» проводили сотрудники управления следственного комитета и оперативники УЭБ и ПК ГУ МВД по региону при поддержке спецназа Росгвардии. Обыск проводился в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, которое было возбуждено в августе этого года. Собеседники, знакомые с ситуацией, эту информацию подтвердили. По их словам, дело было возбуждено третьим отделом по расследованию особо важных уголовных дел на основании материалов выездной налоговой проверки.

«Следствием установлено, что в период с 2019 по 2022 год обвиняемый, являясь директором одной из коммерческих организаций, заведомо зная об имеющейся задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, располагая денежными средствами, принадлежащими организации, в размере более 146 млн руб., расходовал их по своему усмотрению вопреки интересам общества и государства»,— говорит источник. Также обыск был также проведен в жилище фигуранта. В ходе следственных действий были изъяты документы, ценности, денежные средства, на сумму более 30 млн руб. Названия организации и данные фигурантов собеседники не уточнили.

Как следует из данных сервиса «Электронное правосудие», в 2023-м и текущем годах решения налоговой службы безуспешно оспаривало зарегистрированное в Москве ООО «Торговый дом “Керамет”». Как следует из судебных актов, общество оспаривало результаты налоговой проверки, по итогам которой торговому дому доначислили 18,522 млн руб. налога на прибыль и НДС в размере 128,197 млн руб. По мнению налогового органа, ООО минимизировало налоговые обязательства, используя схему для искусственного завышения налоговых вычетов, и выводило активы путем заключения договоров. В частности, контракты были заключены с ООО «Техно-МО» и ООО «КПМ-МП». Согласно их условиям, в адрес ТД «Керамет» первое поставляло компоненты и устройства для нефтегазовой промышленности, а второе, помимо поставок, выполняло комплекс работ по механической и термической обработке продукции. При этом «Торговый дом» и указанные компании использовали один и тот же IP-адрес, а согласно протоколам опроса их сотрудников, последние были уверены, что работают в «Керамете».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый дом “Керамет”» было зарегистрировано в Москве в 2016 году. Компания занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых. Генеральным директором и владельцем общества является Павел Киселев. Выручка общества от продажи в прошлом году составила 768,744 млн руб., чистая прибыль — чуть больше 11 млн руб. 7 октября Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ФНС о банкротстве компании.

В то же время в обществе, как следует из материалов арбитражного суда, с претензиями ФНС не согласны. В заявлении об оспаривании актов налогового органа компания настаивала, что все сделки с контрагентами были реальными, а хозяйственные операции действительными. Кроме того, общество добивалось признания недействительными и порочащими деловую репутацию неких сведений. В итоге Арбитражный суд Москвы в удовлетворении указанных требований отказал.

Дмитрий Астахов