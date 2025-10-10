За неделю 1,9 тысяч жителей Кубани заболели ОРВИ

За неделю с 29 сентября по 5 октября в Краснодарском крае зарегистрировано 1,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ и три случая гриппа. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Сейчас в регионе заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога в 8,7 раза. Более 70% случаев заболевания приходится на жителей края старше 15 лет.

«В настоящее время заболеваемость обусловлена вирусами негриппозной этиологии (аденовирусы, риновирусы)», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Для того чтобы не заразиться гриппом, жителям Краснодарского края рекомендуют соблюдать правила личной профилактики: часто мыть руки с мылом, использовать антибактериальные салфетки, протирать дезсредствами поверхности столов, дверных ручек и гаджетов. Необходимо избегать близкого контакта с болеющими людьми и людных мест. Одним из наиболее эффективных способов является иммунизация.

Сейчас в регионе продолжается вакцинация. Уже более 1,6 млн человек сделали прививку от гриппа. По данным на 7 октября, привились 986 тыс. взрослых и 700 тыс. детей.

Алина Зорина