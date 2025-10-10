Ростовский ипподром объявил о своем закрытии

ООО «Ростовский ипподром» объявил о завершении своей деятельности. Последний рабочий день для всех сотрудников учреждения назначен на 28 ноября 2025 года. С этой даты ипподром прекратит обслуживание посетителей и проведение любых мероприятий, связанных с конным спортом, включая соревнования и тренировки. Соответствующая информация опубликована в группе «Ипподромы России» в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Все субарендаторы, использовавшие конюшни на территории ипподрома, получили уведомления с требованием вывезти всех лошадей до 28 ноября. Владельцы животных должны самостоятельно организовать их безопасную транспортировку и найти новые места для содержания, поскольку после закрытия ипподрома содержание лошадей на этой территории станет невозможным.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Ростовский ипподром» было зарегистрировано 14 августа 2001 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — деятельность спортивных объектов. Уставный капитал — 211,5 млн руб.

Наталья Белоштейн