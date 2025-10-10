Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Часть Симферопольского и Сакского районов обесточена

Часть Симферопольского и Сакского районов временно осталась без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Сакском районе без света остались населенные пункты Воробьево, Фурманово и Шишкино. Планируемое время восстановления электроснабжения — три часа.

В Симферопольском районе частично обесточены населенные пункты: Веселое, Новоселовка, Водное, Лекарственное, Кольчугино. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.

Алина Зорина

