Жителя Туапсе обвиняют в попытке вступить в террористическую организацию

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело против 48-летнего жителя Туапсе, обвиняемого в попытке участия в деятельности террористической организации и приготовлении к государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в апреле 2025 года мужчина, осознавая противоправный характер своих действий, намеревался вступить в организацию «Легион “Свобода России”» (запрещенная в РФ террористическая организация, включена в список террористов и экстремистов). Он собрал личные вещи и документы, после чего направился к месту посадки в автобус, следовавший по маршруту «Краснодар — Донецк».

По версии следствия, целью поездки было участие на стороне противостоящих России вооруженных формирований Украины в ходе специальной военной операции. Его действия были пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ.

Дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Вячеслав Рыжков