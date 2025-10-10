Ночью над Черноземьем уничтожили десять БПЛА — все над Белгородской областью

В ночь с 9 октября на 10 октября дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 23 беспилотника, в том числе десять над Черноземьем. Все они были ликвидированы над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ночные атаки пока не прокомментировал.

Прошлой ночью над Россией уничтожили 19 дронов, включая шесть над Черноземьем. Из них, по данным Минобороны, три сбили над Курской областью и по одному — над Белгородской, Воронежской и Орловской областями. При этом глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о пяти пораженных над регионом целях. Пострадавших и разрушений не было.

Кабира Гасанова