Шесть человек находятся в ПВР из-за подтоплений в Сириусе

В Сочи устраняют последствия непогоды, вызвавшей подтопления на территории федерального округа «Сириус». По данным регионального управления МЧС, из-за сильных дождей оказались затоплены два низменных участка автодорог и семь придомовых территорий. В двух жилых домах уровень воды достигал 10–15 см, после чего была проведена полная откачка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В пункт временного размещения эвакуированы две семьи, включая одного ребенка. Для ликвидации последствий задействованы три мотопомпы муниципальных служб, 31 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС — десять сотрудников и три машины.

Спасатели продолжают мониторинг гидрологической обстановки, при этом уровни рек остаются ниже опасных отметок. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. В регионе действует штормовое предупреждение. Жителям напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности и в экстренных случаях обращаться по телефонам 101 или 112.

Вячеслав Рыжков