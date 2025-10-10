Экс-депутат Юрий Напсо привлек 12 человек в качестве владельцев своих активов

Бывший депутат Госдумы от Краснодарского края и Ростовской области Юрий Напсо использовал 12 человек в качестве номинальных владельцев своих активов. Несмотря на вступление в должность парламентария, он продолжал ими распоряжаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Центрального районного суда Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Заместитель генпрокурора России обратился в Центральный районный суд Сочи с иском к Напсо Ю. А., Аветисян О. В., Богуславской Г. А., Елизарову А. Д., Елизаровой Л. А., Зарьковой О. В., Малофееву В. Г., Оганяну А. И., Рязановой Я. В., Такменевой А. С., Торосьян Р. А., Хачатуровой Н. А., Юковской А. Н. об обращении в доход государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Согласно материалам дела, в 2014–2015 годах Юрий Напсо создал две компании — ООО «Национальная топливная компания» и ООО «Сочипетрол». Фирмы зарегистрировали на третьих лиц: Зарькову О. В., Юковскую А. Н. и Елизарова А. Д. При этом бывший парламентарий продолжал распоряжаться активами после вступления в должность.

«Ъ-Кубань» писал, что Центральный районный суд Сочи по иску Генеральной прокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо. 60 объектов недвижимости подлежат конфискации. Выявлено, что часть незаконно приобретенных объектов он оформил на своих близких: мать, брата и жену.

Бывший парламентарий стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании 19-летней сотрудницы. По информации следствия, преступление было совершено в 2023 году. После случившегося Юрий Напсо покинул страну.

Алина Зорина