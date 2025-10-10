В Северной Осетии отрыли школу креативных индустрий

В республиканском лицее искусств открыли школу креативных индустрий. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

Фото: Telegram-канал главы Республики Северная Осетия — Алания Сергея Меняйло

В ней занимаются 80 учащихся 5-11 классов со всей республики. Школьники изучают дизайн, звукорежиссуру, музыку, фото- и видеопроизводство. Обучение рассчитано на два года.

В 2026 году республиканские власти планируют открыть еще одно такое учебное пространство в стенах художественной школы им. Сосланбека Тавасиева.

Наталья Белоштейн