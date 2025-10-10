В пользу 18 отравившихся учеников школы в Екатеринбурге взыскали 500 тыс. рублей

По искам прокуратуры Орджоникидзевского района с организатора питания «Глобус-ресурс» взыскали суммарно более 500 тыс. руб. в пользу 18 учеников школы №178, которые обратились за медицинской помощью из-за отравления, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Ответчик уже довел деньги до родителей детей в полном объеме.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прокуратура установила, что с 21 по 23 апреля заведующая производством предприятия «Глобус-ресурс» допустила нарушения технологического процесса. Из-за этого отравились 24 школьника и пятеро взрослых — у учеников диагностировали норовирусную инфекцию. Всего прокуратура направила в суд 19 исковых заявлений о взыскании с компании морального вреда: производство по еще одному иску прекращено, так как «Глобус-ресурс» заключил с родителем ребенка мировое соглашение, по которому перечислил пострадавшему 5 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении заведующей по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей) направлено в суд.

Ранее региональный Роспотребнадзор выявил в пищеблоке школы нарушения требований к хранению продукции, работу сотрудников без масок и перчаток и привлечение к работе лиц без медицинских книжек. В связи с этим учебное заведение переводили на дистанционное обучение до 27 апреля.

Ирина Пичурина