На Кубани строят и модернизируют 48 котельных и теплотрасс

В Краснодарском крае к отопительному сезону строят и модернизируют 48 котельных и теплотрасс. Из них за счет средств инвесторов отремонтируют 37 объектов, 11 возведут в рамках краевой госпрограммы. В эксплуатацию сданы новые объекты теплоснабжения в Тимашевском, Брюховецком, Крыловском и Кореновском районах, еще в семи муниципалитетах завершаются работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Бесперебойная поставка энергоресурсов напрямую влияет на качество жизни, поэтому ежегодно все муниципалитеты проводят комплексную подготовку жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду»,— заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В хуторе Анапском Кореновского района новая котельная обеспечит теплоснабжение школы №10 и группы дошкольного образования, расположенной там. Котельную, которая заменила старую угольную установку, построили на территории общеобразовательной организации на улице Партизанской.

Программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» способствует обновлению коммунальных сетей. В 2025 году из федерального и краевого бюджетов будет выделено 405 млн руб. на эти цели. В девяти муниципалитетах планируется заменить 27 участков теплотрасс.

В Краснодарском крае в 2024 году ввели в эксплуатацию 12 новых объектов теплоснабжения. Работы были проведены в рамках государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» и при финансовой поддержке инвесторов.

Алина Зорина