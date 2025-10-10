Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Полиция ищет водителя, сбившего пешехода насмерть в Анапе

Полиция разыскивает водителя автомобиля Lada, который насмерть сбил пешехода в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла этой ночью на улице Терской. Водитель автомобиля Lada превысил скорость и выехал на тротуар, где сбил 40-летнего местного жителя. После этого он столкнулся с припаркованной машиной и скрылся с места ДТП. Пострадавший пешеход скончался в больнице.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность водителя.

Алина Зорина

