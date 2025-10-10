Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жительница Ставрополя погибла в лобовом столкновении с Volvo

На ул. Ленина в Ставрополе в дорожно-транспортном происшествии погибла 41-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции края.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, поздним вечером 9 октября водитель автомобиля «Лада Гранта» поворачивая налево, не уступила дорогу Volvo и врезалась в него. По инерции последнюю машину отбросило на металлическое ограждение. Водитель «Лады» скончалась на месте происшествия.

За рулем Volvo находился 26-летний местный житель, который за последние два года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Наталья Белоштейн

