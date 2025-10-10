В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара сняты. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.
Фото: Маргарита Синкевич
Ограничения в краснодарском аэропорту ввели около 22:23 мск. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
«Поскольку в данный период согласно регламенту не проводится обслуживание воздушных судов, введение ограничений не повлияло на работу аэропорта и расписание полетов», — отметили в пресс-службе.
С момента возобновления работы аэропорта Краснодара график полетов ограничен. Авиагавань может принимать и отправлять воздушные суда только с 09:00 до 19:00 мск.