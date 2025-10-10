Главные новости к утру 10 октября

Кабинет министров Израиля одобрил план, направленный на освобождение всех израильтян, удерживаемых в секторе Газа. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху распространила сообщение по итогам заседания правительства. В нем говорится: «Правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников — и живых, и погибших».

Истребитель МиГ-31 потерпел аварию в Липецкой области. Экипаж успел катапультироваться, угрозы жизни летчикам нет, сообщили в Минобороны. Инцидент произошел около 19:20 мск, когда самолет заходил на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета.

В Госдуму готовятся внести законопроект, который может позволить управляющим многоквартирными домами организациям и платежным агентам заниматься сбором средств на капремонт с владельцев квартир. Законодатели считают, что это повысит собираемость взносов и снизит задолженность населения по этой статье, которая уже превысила 130 млрд руб.

По данным «Ъ», «Мечел-Энерго», входящая в «Мечел», может лишиться права работать на оптовом энергорынке. Компания задолжала «Россетям» и их распредсетевым структурам около 800 млн руб. Часть долга удалось реструктуризировать, однако «Россети Урал» требуют либо одномоментно погасить все обязательства, либо отдать часть электросетевых активов в качестве оплаты.

В Турции растет спрос на российский энергетический уголь, что поддерживает котировки. Топливо активно закупают производители цемента, и часть энергетических предприятий стремится пополнить запасы до начала высокого сезона.

Сенат Конгресса США одобрил проект военных расходов страны на 2026 финансовый год (начался 1 октября) в размере $925 млрд. Документ включает выделение $500 млн на помощь Украине. Законопроект получил поддержку 77 законодателей при необходимом минимуме в 60 голосов. 20 человек высказались против.

Заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по вопросу Венесуэлы состоится в пятницу, сообщает ТАСС. Заседание было запрошено по инициативе Венесуэлы, ее запрос был поддержан Россией и Китаем. Оно начнется в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

Землетрясение произошло у берегов Филиппинских островов в ночь на пятницу. В прибрежных районах объявлена угроза цунами.