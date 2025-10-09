Жителям Сочи рекомендуют добираться до аэропорта на «Ласточке» из-за непогоды

Пассажирам, планирующим поездки в сочинский аэропорт в ближайшие дни, рекомендовано учитывать ухудшение метеоусловий и воспользоваться железнодорожным транспортом, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале. По данным региональных служб, в Сочи и прилегающих районах ожидаются сильные дожди, грозы, шквалистый ветер, град и возможность образования смерчей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Для минимизации рисков при передвижении в условиях непогоды жителям и гостям курорта предложено использовать скоростные электропоезда «Ласточка». Станция «Аэропорт Сочи» расположена в непосредственной близости от терминала — менее чем в 50 м от входа в здание аэровокзала (сектор С1). Поезда обеспечивают сообщение как с пригородными станциями, так и с другими городами Краснодарского края.

Расписание движения доступно на официальных ресурсах РЖД, в мобильном приложении, на железнодорожных станциях и в зоне прилета аэропорта. В ведомствах отмечают, что использование железнодорожного транспорта позволит избежать задержек, связанных с возможными ограничениями автомобильного движения из-за неблагоприятных погодных условий.

Гидрометцентр России объявил, что в Сочи и на федеральной территории Сириус ожидаются сильные дожди и грозы до вечера 11 октября. Ветер может усилиться до 20-25 м/с, а также возможен град.

Синоптики предупреждают о повышении уровней воды в реках и риске селевых потоков. Красный уровень опасности — это самый высокий уровень предупреждения о погоде, который говорит о серьезных угрозах и возможных разрушениях.

Администрация Сочи приостановила работу пляжей. Ожидаются штормовые волны высотой до 3 м, а дождь может принести от 40 до 80 мм осадков в сутки. Власти советуют жителям и туристам добираться в аэропорт по железной дороге.

Также сообщается, что некоторые прибрежные города России могут столкнуться с затоплением из-за повышения уровня Мирового океана. По прогнозам, к 2100 году уровень океана может подняться на 0,3–0,65 м, а к 2300 году — на 5,6 м, что создаст серьезные проблемы для российских городов.

Мария Удовик