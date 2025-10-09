Главные новости за 9 октября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Белгородский предприниматель Владимир Тебекин, осужденный этим летом за растрату, сегодня был освобожден от наказания. Его признали виновным в растрате имущества белгородского предприятия энергомашиностроения ЗАО «Энергомаш» и легализации преступных доходов. Бизнесмен был освобожден от наказания из-за истечения сроков давности. Однако он все еще остался под стражей, так как является обвиняемым по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корабль-музей «Гото Предестинация» в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Корабль-музей «Гото Предестинация» в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Воронежские компании «Россошанское ДРСУ № 1» и «СМУ-90» поделили десять контрактов на содержание местных дорог за 15,3 млрд руб. Восемь подрядов достались местному «Россошанское ДРСУ № 1» за 12,3 млрд руб., еще два — «СМУ-90» за 3 млрд руб. Во всех случаях компании не стали снижать начальную цену контрактов.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн отправился в Северную Корею. Господин Хинштейн вылетел в Пхеньян в составе правительственной делегации РФ для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи (ТПК). Позднее он рассказал, что возложил венок к монументу «Освобождение», посмотрел в Пхеньяне Центральную школу по подготовке кадров ТПК.

Бывших спикера липецкого горсовета Александра Афанасьева и военного комиссара Липецка Олега Кузнецова отправили в СИЗО за мошенничество. Следствие считает, что в 2023 году предприниматель получил от Олега Кузнецова 20 млн руб. за «содействие» в снижении недоимки по налогам.

Николай Кочетаев не смог оспорить отставку с поста главы орловского Мценска. Судебная коллегия по административным делам Орловского облсуда оставила без изменения решение Мценского райсуда о досрочном прекращении им полномочий главы Мценска из-за утраты доверия. Основанием для отставки чиновника стал иск прокуратуры, которая потребовала признать незаконным бездействие главы Мценска по урегулированию конфликта интересов и установить факт его наличия.

Элеваторный комплекс за 452 млн руб. может быть построен в Тамбовской области. Как сообщили в правительстве региона, губернатор Евгений Первышов и владелец местного ООО «Агрофирма "Октябрьская"» Максим Жалнин подписали соглашение «о намерениях к сотрудничеству» на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве.

Егор Якимов