Единственному подавшему апелляцию по делу «монстра из Мазана» ужесточили срок

Суд ужесточил обвинительный приговор единственному из 51 фигуранта дела об изнасилованиях Жизель Пелико из французского города Мазан, который подал апелляцию.

Осужденного зовут Хусаметтин Доган. Суд увеличил срок его лишения свободы до девяти лет. Решение обосновано тем, что Доган «не хочет признавать свою вину».

Согласно материалам дела, муж госпожи Пелико годами подсыпал ей снотворное в еду, а когда она теряла сознание, насиловал ее или приглашал для этого других мужчин. Доган был одним из тех, кто совершал изнасилования. Пелико приговорили к 20 годам лишения свободы.

Кирилл Сарханянц