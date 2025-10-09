Пьяный новосибирец за рулем иномарки сбил шесть человек на остановке

В Новосибирске 18-летний пьяный водитель арендованного Volkswagen Polo врезался в остановку «Октябрьский универмаг». Авария произошла 9 октября около 21:45 по местному времени, сообщает ГУ МВД региона.

По данным ведомства, шесть человек пострадали. Всех пострадавших госпитализировали. Как пишет ТАСС со ссылкой на областной минздрав, один из пешеходов находится в крайне тяжелом состоянии, еще четверо — в тяжелом.

В прокуратуре региона сообщили, что у новосибирца не было водительских прав. Доступ к автомобилю водитель получил через чужой аккаунт. Надзорным ведомством организована проверка по факту ДТП.

Александра Стрелкова