В Черноземье 10 октября будет облачно и дождливо, от +8°C до +15°C

В пятницу, 10 октября, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +8°C до +15°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью ожидаются облачная и дождливая погода, температура составит до +10°C. Днем будет облачно, до +15°C.

В Воронеже в течение суток прогнозируются облачность и дождь. Ночью температура составит до +10°C. Днем — до +15°C.

В Курске в течение суток также будет облачно и дождливо. Температура ночью составит до +10°C. Днем — до +12°C.

В Липецке в течение суток ожидаются облачность и дождь. Ночью — до +8°C. Днем — до +13°C.

В Орле в течение суток сохранится облачная и дождливая погода, температура ночью составит до +9°C. Днем — до +13°C.

В Тамбове ночью синоптики обещают облачность без осадков. Температура опустится до +8°C. Днем ожидаются облачность и небольшой дождь, а температура поднимется до +13°C.

Егор Якимов