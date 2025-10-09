Главные новости за 9 октября. Новороссийск

В Новороссийске зафиксирован рост розничных цен на автомобильное топливо. По данным Управления экономического развития администрации города, средняя стоимость бензина марки АИ-92 за последнюю неделю увеличилась на 35 копеек — до 64,26 руб. за литр по состоянию на 7 октября.

В Новороссийске до конца года заработает новый троллейбусный маршрут №16, который соединит Южную улицу и железнодорожный вокзал.

В Анапе обработано около 6,5 га прибрежной территории протяженностью 1,5 км.

Отдых в бархатный сезон на курортах Краснодарского края подорожал на 8%, в сентябре–октябре 2025 года средняя стоимость одной ночи на побережье составляет около 5,7 тыс. руб

В Новороссийске введен режим «Повышенная готовность», 9–10 октября ожидаются сильный дождь, ливни, гроза, град и ветер до 25 м/сю

С начала 2025 года администрация Анапы ликвидировала четыре объекта, признанных самостроями судебными актами. Работы проводились подрядными организациями за счет городского бюджета