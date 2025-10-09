Главные новости за 9 октября. Сочи

Гидрометцентр России объявил красный уровень погодной опасности в Сочи и на федеральной территории Сириус до вечера 11 октября. Синоптики прогнозируют резкие подъемы уровней воды на реках до 21:00 субботы, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Центральный районный суд Сочи установил, что бывший депутат Госдумы Юрий Напсо после избрания в парламент продолжал незаконно управлять коммерческими организациями, включая топливные компании и кафе, хотя его должность требовала отказа от предпринимательской деятельности. Свидетель подтвердила в суде, что по состоянию на октябрь 2024 года Юрий Напсо владел несколькими компаниями: ООО «Национальная топливная компания», ООО «Сочипетрол», ООО «Сервисгаз», ООО «Кубаньойл», ООО «Газтрансервис», ООО «Ирбит», ОАО «МК Туапсинский» и кафе «Бармалини».

Центральный районный суд Сочи по иску Генеральной прокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Конфискации подлежат 60 объектов недвижимости, оформленных на экс-парламентария и его родственников.

В курортном городе Сочи работает 49 библиотек, где хранится более 1,5 млн книг. В 2024 году фонды пополнили на 10 тыс. изданий, до конца 2025-го планируют добавить еще 5 тыс., уделяя особое внимание краеведению и истории.

Часть Адлера, Азов, южные районы Ростова-на-Дону и другие прибрежные города России могут оказаться под угрозой затопления из-за повышения уровня Мирового океана. По расчетам специалиста, к 2100 году уровень океана может подняться на 0,3–0,65 м, а при неблагоприятном развитии событий — на 1,3 м.

Более 1100 человек и 550 единиц спецтехники подготовлены в Сочи к возможным чрезвычайным ситуациям, связанным с надвигающейся непогодой. в Сочи и Сириусе в ближайшие три дня ожидаются сильные дожди, шквалистый ветер, подъем уровня воды в реках, штормы и смерчи на море, а также селевые потоки в горах.