В Чайковском возбуждено дело о халатности из-за нерасселения аварийного дома

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. й ст. 293 УК РФ (Халатность) в отношении неустановленных должностных лиц администрации Чайковского. Как сообщает следственное управление, поводом стали нарушения, допущенные при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Как установили следователи, один из домов в городе признан аварийным и подлежит сносу, но в нем продолжают жить люди. «До настоящего времени местной администрацией не приняты меры к их расселению и предоставлению маневренного жилого фонда, в связи с чем они вынуждены проживать в аварийном жилье, что существенно нарушает их права и законные интересы», - сообщает управление.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на сбор и закрепление доказательственной базы. Ход расследования находится на контроле в аппарате регионального ведомства.