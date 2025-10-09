Поезд из Москвы в Липецк планируют перевести на двухэтажные вагоны

Состав поезда №69/70 Москва — Липецк могут обновить двухэтажными вагонами. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области).

Переход на двухэтажные вагоны обсудили в ходе совещания в Воронеже. Также темами встречи стали повышение качества доступа к интернету, назначение поездов Воронеж — Санкт-Петербург и Воронеж — Минеральные воды, развитие пассажирского депо на станции Белгород и ускорение ряда составов.

С 2015 года двухэтажные поезда курсируют по маршруту Москва — Воронеж.

Перед Новым годом в расписание вернется поезд № 97/98 Москва — Симферополь, следующий через Воронеж.

Кабира Гасанова