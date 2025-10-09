В Томске определили победителя на право КРТ незастроенного участка

ООО «КСВ – Групп» стало победителем аукциона в Томске на право комплексного развития территории (КРТ). Компания получила в аренду незастроенную территорию площадью 89,6 тыс. кв. м в границах ул. Клюева, следует из данных на портале «ГИС.Торги».

Начальная цена лота была установлена в размере 10,8 млн руб. По данным портала, на аукцион была подана всего одна заявка, участник предложил за лот 15,7 млн руб.

Проект комплексного развития должен быть реализован за семь лет. Инвестору, зашедшему на эту территорию, предстоит разработать и согласовать с мэрией проект застройки, который включает жилищное строительство определенной этажности, инженерные коммуникации и благоустройство территории. Ему также предстоит за свой счет построить совмещенный детский сад и школу на 200 мест, а также реконструировать коллектор и водопровод.

ООО «КСВ – Групп» зарегистрировано в Томске в феврале 2013 года, работает в сфере деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Одним из владельцев компании, согласно данным ЕГРЮЛ, является Константин Костюков (50%). Финансовые показатели предприятие не публикует.

Лолита Белова