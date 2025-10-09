В большинстве регионов Черноземья в январе-августе замедлилась промышленность

За январь–август 2025 года индекс промышленного производства (ИПП, отношение текущего объема производства в денежном выражении к объему в предыдущем году) в большинстве областей Черноземья снизился относительно аналогичного периода 2024-го. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональными органами Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наибольший в Черноземье спад промышленного производства зафиксирован за январь–август в Курской области — 92,2%, что означает снижение на 7,8%. Немного лучше ситуация в Орловской области — 94,9%, темпы производства уменьшились на 5,1%. Близки к прошлогодним значениям показатели Белгородской (98,9%) и Воронежской (99,5%) областей, спад произошел на 1,1% и 0,5% соответственно.

Как накануне сообщила пресс-служба Липецкстата, за восемь месяцев ИПП в Липецкой области составил 98,3%. Соответственно, промышленное производство в регионе сократилось на 1,7% в первые восемь месяцев 2025-го. По информации ведомства, в регионе за январь–август индекс в обрабатывающих производствах снизился до 98,1%, в отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром — до 94,5%. Наибольшее снижение ИПП наблюдалось в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов — показатель составил 85,4%. При этом добыча полезных ископаемых выросла на 1,8% (индекс составил 101,8%).

Единственным регионом Черноземья, где динамика промышленности за восемь месяцев оказалась положительной, является Тамбовская область. Здесь по итогам января–августа ИПП равняется 104,3%, с увеличением производства на 4,3%.

Подробнее о динамике промышленного сектора в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова