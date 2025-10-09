Жена пермского правозащитника, обвиняемая в финансировании запрещенной организации, признала вину

Следствие по делу о финансировании экстремистской деятельности ходатайствовало о переводе Ирины Файзулиной (внесена в перечень террористов и экстремистов) из СИЗО под домашний арест до 15 декабря. Она приходится супругой пермскому правозащитнику Артему Файзулину. Как сообщили «РИА Новости» в Ленинском райсуде, госпожа Файзулина признала вину. Ходатайство будет рассмотрено на следующей неделе.

Ленинский райсуд в августе избрал Ирине Файзулиной (внесена в перечень террористов и экстремистов) меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 октября. Ей вменяется ст. 282.3 ч. 1 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Речь идет о спонсировании структур Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) (признан экстремистским, запрещен и ликвидирован). Аналогичную меру пресечения на срок до 20 октября по той же статье избрали березниковской активистке Елене Гусевой (внесена в список террористов и экстремистов).