Новый для Нижегородской области вид жуков обнаружили в Керженском заповеднике

В Керженском заповеднике обнаружили новый для Нижегородской области вид жуков — эгоморфус обскуриор (Aegomorphus obscurior). Усача нашли в окрестностях кордона Черноречье, сообщили в учреждении.

Фото: Керженский заповедник Эгоморфус обскуриор (Aegomorphus obscurior)

По данным специалистов, личинки эгоморфуса развиваются в мертвых деревьях дуба, березы, осины, ивы. Это подвижные, хорошо летающие жуки. Встреча с этими насекомыми всегда неожиданна из-за их окраски, схожей с корой деревьев, отметили в заповеднике. Впервые эгоморфус обскуриор был описан из Амурской области в 1904 году.

Елена Ковалева