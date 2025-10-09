В Новороссийске введен режим повышенной готовности из-за надвигающийся непогоды

В Новороссийске введен режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края. Соответсвующее постановление подписано главой города-героя Андреем Кравченко.

9–10 октября ожидаются сильный дождь, ливни, гроза, град и ветер до 25 м/с.

Режим будет действовать с 15:00 9 октября по 17:00 15 октября 2025 года. Муниципальный уровень реагирования установлен для всех служб города.

К проведению превентивных мероприятий привлечены администрации внутригородских районов, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Новороссийска», МБУ «Служба спасения», «АПК Безопасный город – ЕДДС», коммунальные предприятия, городская пожарная охрана, УМВД, медицинские и энергетические организации.

В рамках режима органам и службам поручено организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, проверить готовность аварийно-спасательных формирований, резервных источников питания и плавсредств, провести расчистку ливневых систем, обеспечить устойчивую работу объектов жизнеобеспечения, усилить контроль за состоянием энергетических и коммунальных сетей, при необходимости организовать наблюдение за уровнями воды и возможными подтоплениями.

Населению рекомендовано укрепить окна и витрины, очистить балконы и крыши от посторонних предметов, ограничить проведение огневых работ и обеспечить безопасное размещение маломерных судов. Руководителям образовательных и социальных учреждений предложено временно ограничить прогулки детей.

Система оповещения «Безопасный город» будет использовать все доступные каналы информирования, включая SMS-рассылку операторов мобильной связи и уведомления в мобильном приложении МЧС России.

Екатерина Голубева