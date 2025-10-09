МТС Банк представил сим-карту со встроенной банковской картой. Технология позволяет совершать транзакции в «одно касание» как со смартфона, так и с кнопочного мобильного устройства даже при отсутствии подключения телефона к интернету. Банк показал прототип технологии на форуме Финополис. В ближайшее время планируется пилотный запуск по картам МТС Деньги. Владелец новой сим-карты сможет активировать сразу две банковские карты. Все действия будут доступны в мобильном приложении банка.

Нацуправление безопасности движения на трассах США запустило проверку безопасности системы автопилот Tesla. Управление зафиксировало жалобы на нарушение правил дорожного движения Tesla. По данным Reuters, расследование затронет 3 млн автомобилей Tesla.

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» может быть продан новым инвесторам, сообщил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. «''Манчестер Юнайтед'' находится на продвинутой стадии завершения сделки по продаже новому инвестору. Надеюсь, новый инвестор окажется лучших предыдущих владельцев», — написал Таль аш-Шейх в соцсети Х, не уточнив подробностей.