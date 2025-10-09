«Человек, который переосмыслил язык модной фотографии»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о проекте Atlas, в котором собраны работы фотографа за 30 лет.

В Милане в конце сентября по случаю Женской недели моды открылась первая персональная выставка британского фотографа Глена Лачфорда. Проект называется Atlas и собран куратором Алехио Де Наваскизом.

Это более 30 лет работы Лачфорда — от культовых модных кампаний и портретов до личных архивов и переосмысленных кадров. Сам фотограф спроектировал экспозицию как единый кинематографический поток: ассоциации, монтаж, крупные отпечатки, коллажи, финал — премьерная видеоинсталляция с модными фильмами, где иронично высмеиваются условности индустрии.

Думаю, во время недели моды такой проект должен был быть как глоток свежего воздуха для тех, кто бегал с показа на показ. А сама выставка будет открыта до 23 ноября. Редкая возможность увидеть визуальную автобиографию человека, который за три десятилетия переосмыслил язык модной фотографии.

Анна Минакова