Рябков рассказал, после какого события в контактах России и США возникла пауза

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что пауза в контактах России и США возникла после встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио 25 сентября в Нью-Йорке. По его словам, причиной отсутствия контактов Москвы и Вашингтона служит то, что на повестке стоят «вопросы достаточно сложные, требующие проведения определенной домашней работы». При этом господин Рябков призвал не искать в его словах «подтверждения усугубления геополитических рисков».

«На рабочем уровне обмен сигналами идет, но под контактами мы понимаем все же встречи, которые идут по согласованной повестке дня,— сказал Сергей Рябков журналистам. — В составе делегаций вот таких контактов сейчас нет, и это отмечается нами как признак того, что мы имеем перед собой вопросы достаточно сложные, требующие проведения определенной домашней работы».

Сергей Рябков призвал не искать в его словах признаков усугубления геополитических рисков. По его словам, их «сейчас не больше, чем раньше». «Они находятся на плато»,— отметил замглавы МИД РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Беседа прошла в закрытом формате и длилась около часа. В последний раз политики встречались на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле этого года. Одной из центральных тем обсуждения было урегулирование российско-украинского конфликта.

Как Москва и Вашингтон оценили итоги встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио, читайте в репортаже корреспондента «Ъ» Анастасии Домбицкой «Краткость — сестра Госдепа».

Анастасия Домбицкая